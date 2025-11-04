Haberler

Adıyaman'da Organ Bağışı İçin Yeni Kampanya Başlatıldı

Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, 'Her bağış, yeni bir hayattır' kampanyası ile organ bağışı konusunda farkındalığı artırmayı hedeflediklerini açıkladı. Türkiye genelinde organ nakli bekleyen kişi sayısı 32 binin üzerinde.

Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, Sağlık Bakanlığı tarafından organ bağışına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan "Her bağış, yeni bir hayattır" kampanyası kapsamında toplum sağlığına katkı sunmayı ve vatandaşları bilinçlendirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, "Türkiye genelinde organ nakli bekleyen kişi sayısının 32 bin 982'ye ulaştığını, bu yıl içinde ise 2 bin 210 naklin gerçekleştirildi.

En fazla ihtiyaç böbrek naklinde görülürken, 25 bin 651 kişi böbrek bekliyor; buna karşılık 2 bin 683 böbrek nakli yapıldı. Karaciğer nakli sayısı bin 410, kalp nakli ise 41 olarak kaydedildi.

Adıyaman ve çevresinde toplam 462 naklin gerçekleştirilmiştir. Böbrek nakli bekleyen bin 340 kişiden yalnızca 69'u nakil olurken, 288 kişiye karaciğer nakli yapıldı. Kalp ve akciğer nakli henüz gerçekleştirilmezken, 174 kişiye kornea nakli ile görme imkanı sağlandı.

Organ bağışını daha erişilebilir hale getirmek amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Dijital Bağış Sistemi", vatandaşlara e-Devlet üzerinden veya [organdbagis.saglik.gov.tr](https://organdbagis.saglik.gov.tr) adresinden dakikalar içinde bağışçı olma imkanı sunuyor" dedi.

Yeni sistemin bağış sürecini sadeleştirdiğini ve vatandaşların bu kararlarını aileleriyle paylaşmalarını kolaylaştırdığını vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Şirik, "Dijital bağış sistemiyle vatandaşlarımızın organ bağışına katılımını hızlandırmayı, süreci herkes için daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Vatandaşlarımızı organ bağış kartı edinmeye veya dijital sistem üzerinden bağışçı olmaya ve bu kararı aileleriyle paylaşmaya davet ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yorumlar (1)

Yorumlar (1)

