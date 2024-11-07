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Adıyaman'da Organ Bağışı Haftası Standı Açıldı

Adıyaman'da Organ Bağışı Haftası Standı Açıldı
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Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla kurduğu stand ile vatandaşları organ bağışı konusunda bilgilendiriyor. Başhekim Prof. Dr. Mehmet Şirik, organ bağışına olan farkındalığın arttığını ifade etti.

Adıyaman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası nedeniyle kurulan standa vatandaşlar organ bağışı konusunda bilgilendiriliyor.

Organ Bağışı Haftası kapsamında Adıyaman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde kurulan standı ziyaret eden Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Şirik'e Başhekim Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Ümmühan Yılmaz ve Uzmanı Dr. Ergin Alpay eşlik etti.

Organ Bağışı Haftası nedeniyle kurulan standı ziyaret eden Başhekim Prof. Dr. Mehmet Şirik, Organ Bağışı Birim Sorumlusu Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Duran ve Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Doç. Dr. Mevlüt Doğukan'dan bilgi aldı.

Farkındalıklarla vatandaşların organ bağışına olan yaklaşımları ve bakış acılarının değiştiğini ifade eden Başhekim Prof. Dr. Mehmet Şirik, "3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası nedeniyle her yıl olduğu gibi standımızı açıyoruz. Türkiye'de gün geçtikçe organ bağışına olan farkındalık arttıkça bağışlarımız artmaktadır. Tabi insanın neye, ne zaman ihtiyacı olduğunu çok net bilemeyiz. Yarın hepimizin başına bu tür sıkıntılar gelebilir. Ülkemizde de organ bekleyen vatandaşlarımız var. Bu vatandaşlarımız tedavileri mümkün olan rahatsızlıklar bu nedenle bu tür farkındalıkları arttırarak, vatandaşlarımızın organ bağışına olan yaklaşımlarını, bakış acılarını belirginleştiriyor. Bu konuda olayın farkına vararak organlarını bağışlamak için stantlara geliyorlar. Ben arkadaşlarıma emeklerinden ötürü teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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