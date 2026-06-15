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Yapay zeka destekli proje eğitimi Adıyaman'da yapılacak

Yapay zeka destekli proje eğitimi Adıyaman'da yapılacak
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Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Öğretmen Proje Akademisi iş birliğiyle 16-18 Haziran'da düzenlenecek eğitimde öğretmenler, yapay zeka araçlarını kullanarak proje yazma ve geliştirme konularında uygulamalı eğitim alacak. TÜBİTAK, TEKNOFEST ve Erasmus+ gibi programlara yönelik projeler ele alınacak.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Öğretmen Proje Akademisi (ÖPA) iş birliğinde düzenlenecek Yapay Zeka Destekli Proje Yazma Eğitimi, 16-17-18 Haziran tarihlerinde Adıyaman'da gerçekleştirilecek.

Üç gün sürecek uygulamalı eğitim programında öğretmenler; proje fikri geliştirme, ihtiyaç ve problem analizi yapma, amaç ve hedef belirleme, faaliyet planı oluşturma, proje metni hazırlama ve yapay zeka araçlarını proje süreçlerinde etkili ve doğru kullanma konularında eğitim alacak.

Program kapsamında öğretmenlerin yalnızca teorik bilgi edinmesi değil, kendi proje fikirleri üzerinde çalışarak somut çıktılar oluşturması da hedefleniyor. Eğitimde TÜBİTAK, TEKNOFEST, Erasmus+ ve farklı ulusal ve uluslararası hibe programlarına yönelik proje hazırlama süreçleri ele alınacak.

Eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünde görev yapan Ar-Ge ve Proje Uzmanı Deniz Özger tarafından verilecek. Katılımcılara proje hazırlama sürecinde sık yapılan hatalar, başarılı projelerin temel özellikleri ve yapay zekanın proje geliştirme çalışmalarında nasıl kullanılabileceği uygulamalı olarak aktarılacak.

Çalışmanın, Adıyaman'daki öğretmenlerin proje yazma ve geliştirme kapasitesini güçlendirmesi, öğrencilerin daha fazla bilimsel ve teknolojik projeye dahil edilmesi ve kentten ulusal ölçekte ses getirecek yeni başarı hikayelerinin ortaya çıkması açısından önemli olduğu belirtiliyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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