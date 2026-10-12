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Adıyaman'da öğretmenlere uyuşturucu semineri Fatih Anadolu Lisesi'nde verildi

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Adıyaman'da öğretmenlere uyuşturucu semineri Fatih Anadolu Lisesi'nde verildi
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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, 12 Ekim Pazartesi günü Fatih Anadolu Lisesi'nde öğretmenlere uyuşturucuyla mücadele semineri düzenledi. Seminerde uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi ve gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması ele alındı.

Adıyaman'da öğretmenlere yönelik uyuşturucuyla mücadele kapsamında bilgilendirme ve farkındalık semineri düzenlendi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 12 Ekim Pazartesi günü Fatih Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen seminerde, öğretmenlere uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı. Seminerde, uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi, gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması ve toplumsal farkındalığın artırılmasının önemi ele alındı. Fatih Anadolu Lisesinde düzenlenen seminer dolayısıyla Valilik ve İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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