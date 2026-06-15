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Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinden sanat dolu gösteri

Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinden sanat dolu gösteri
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Adıyaman Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, piyano, keman, tiyatro, koro ve şiir dinletisinden oluşan sanat programıyla izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Adıyaman Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan piyano, keman, tiyatro, koro ve şiir dinletisinden oluşan sanat programı, izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Öğrencilerin yıl boyunca sürdürdüğü çalışmaların ürünü olan etkinlikte, farklı sanat dalları aynı sahnede buluştu. Piyano ve keman dinletileriyle başlayan program, tiyatro gösterileri, koro performansları ve şiir okumalarıyla devam etti. Veliler ve davetliler, öğrencilerin sahne performanslarını ilgiyle takip etti.

Etkinlik boyunca öğrencilerin sanatı yalnızca bir hobi olarak değil, duygu ve düşüncelerini ifade ettikleri etkili bir iletişim aracı olarak kullandıkları gözlemlendi. Sahneye çıkan öğrenciler, yeteneklerini sergilemenin yanı sıra özgüvenlerini geliştirme ve kendilerini ifade etme fırsatı buldu.

Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin piyano, keman, tiyatro, koro ve şiir dinletisini bir araya getirerek sanatı sadece bir etkinlik olarak değil, duygu, düşünce ve hayallerini ifade ettikleri zengin bir dil olarak kullandıkları belirtildi.

Program sonunda öğrenciler, performanslarıyla izleyicilerden alkış alırken, etkinlik sanatın eğitimdeki önemini bir kez daha gözler önüne serdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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