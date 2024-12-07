Üye Girişi
Haberler
Esad rejimi Fırat Nehri'nin doğusundan çekildi! Kontrol ettiği bölgeleri PKK/YPG'ye bıraktı

Esad rejimi, Türkiye'nin yanı başındaki bölgeyi PKK/YPG'ye bıraktı

 Muhalifler Dera ve Suveyda'yı da ele geçirdi

İki kritik kenti daha kaybetti

 Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz

Babacan'dan çarpıcı Suriye analizi: Türkiye'nin 2 seçeneği var
Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı

Bu iki kare 6 ay arayla çekildi

Adıyaman'da Nostalji Gecesi: Protokol Üyeleri Koltukları Öğrencilere Bıraktı

Adıyaman'da Nostalji Gecesi: Protokol Üyeleri Koltukları Öğrencilere Bıraktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da öğretmenler korosu tarafından düzenlenen nostalji gecesinde, protokol üyeleri koltuklarını öğrencilere vererek yerde bağdaş kurdu. Gecede Anadolu'nun dört bir yanından türküler seslendirildi.

Adıyaman'da, öğretmenler korusu tarafından nostalji gecesinde protokol üyeleri koltukları öğrencilere bırakıp yerde bağdaş kurarak gecenin tadını çıkardı.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde oluşturulan öğretmenler korosu, Anadolu'nun dört bir yanından seçilmiş türkülerle izleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Ahenkli ve başarılı bir şekilde yönetilen koro, davetliler tarafından büyük beğeni toplayarak nostaljik bir gece oldu.

TPAO Konferans Salonu'nda düzenlenen konsere Milletvekili Hüseyin Özhan, Vali Osman Varol, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, İl Jandarma Komutanı Albay Hikmet Uz, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, TPAO Bölge Müdürü Mahmut Utmanoğulları, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Yoğun katılımın olduğu gecede Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, bulundukları koltukları öğrencilere bırakarak yerde bağdaş kurup bazı öğrencilerle birlikte konseri izledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü
img

ABD'nin yıkım filosu ortaya çıktı
img

Simpsonlar'ın bir kehaneti daha gerçek oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hamsili pilav tarifi! Hamsili pilav nasıl yapılır? Erşan Yılmaz kimdir? Erşan Yılmaz kaç yaşında, nereli? Erşan Yılmaz hayatı ve biyografisi! Yeni Kamerun Büyükelçisi Volkan Özkiper kimdir? Volkan Özkiper hayatı ve biyografisi! Yeni Avusturya Büyükelçisi Gürsel Dönmez kimdir? Gürsel Dönmez hayatı ve biyografisi! Yeni Japonya Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul kimdir? Oğuzhan Ertuğrul hayatı ve biyografisi! 7 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 7 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 7 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 7 Aralık Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 7 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram kapatıldı mı? Discord açıldı mı 7-8 Aralık?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.