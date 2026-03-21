Adıyaman'da çizgili sırtlan görüldü
Besni ilçesinde gece saatlerinde vatandaşlar tarafından görülen çizgili sırtlan, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kısa bir süre kardeşlik eden hayvan, ardından hızla gözden kayboldu.
Besni ilçesine bağlı Sayören Köyü yakınlarında nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde yer alan çizgili sırtlan vatandaşlar tarafından fark edildi. Vatandaşlar, çizgili sırtlanın cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Bir süre yerinden kıpırdamayan hayvan, daha sonra hızla kaçarak gözlerden kayboldu. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı