Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Nemrut Dağı'nın zirvesine çıkan bir turist kafilesi, aniden bastıran sis nedeniyle gezisini yarıda bıraktı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı, kış öncesi sezonun son ziyaretçilerini ağırlıyor. Yerli ve yabancı turistlerden oluşan kafile, dev heykelleri görmek için 2 bin 206 metre yüksekliğindeki zirveye çıktı. Ziyaret sırasında yoğun sis zirveyi kapladı.

Görüş mesafesinin düşmesi üzerine rehberler, dönüş yolunda mahsur kalma ihtimaline karşı turistlerden vakit kaybetmeden araçlarına dönmelerini istedi. Kafile, rehberlerin uyarısının ardından güvenli şekilde zirveden indi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı