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Adıyaman'da mahsur kalan beyaz baykuş doğaya salındı

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Adıyaman merkez 15 Temmuz Ortaokulunda sınıfa giren beyaz baykuş, yakalanarak beslendikten sonra doğaya salındı.

Adıyaman'da, bir okulda sınıfa girerek mahsur kalan beyaz baykuş, yakalanarak doğaya salıverildi.

Adıyaman merkez 15 Temmuz Ortaokul Müdürü Murat Bilgiç, okulun sınıfına beyaz bir baykuşun girdiğini ve dışarı çıkamadığını fark etti. Açlıktan ve susuzluktan bitkin düşen beyaz baykuşu yakalayan Müdür Bilgiç, baykuşu besleyip su verdikten sonra bir süre kontrol etti. Müdür Murat Bilgiç, her hangi bir yaralanması bulunmayan ve sağlık durumu iyi olan baykuş daha sonra doğaya bırakıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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