Adıyaman'da kurulan Asrın Felaketi Arama ve Kurtarma Derneği, yaşanabilecek olaylara karşı hazır kıta bekliyor

Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde binlerce kişinin enkaz altında kalarak yaşamını kaybetmesinin ardından kurulan Asrın Felaketi Arama ve Kurtarma (AFAK) derneğine bağlı timler, yaşanabilecek olaylara karşı hazır kıta bekliyor.

6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan iller arasında bulunan Adıyaman'da, binlerce kişi yıkılan yapıların enkazları altında kalarak hayatını kaybetmişti. Meydana gelen depremler sonrası Adıyaman merkezli kurulan Asrın Felaketi Arama ve Kurtarma Derneği, kurulduğu 6 aylık bir zamandan bu güne yaklaşık 800'e yakın üyeye ulaşarak bu üyeler arasından 17 kişilik tim kurdu.

2 Tim halinde hareket eden ve tamamı gönüllük esasıyla çalışan tim üyelerinin birçoğunun depremde yakınlarını kaybedenlerden oluştuğu öğrenildi. Adıyaman başta olmak üzere çevre illerde veya ülkenin her hangi bir bölgesinde yaşanabilecek afet durumlarında Asrın Felaketi Arama ve Kurtarma timi yerini alacak. Arama kurtarma timi haftanın belirli günlerinde kentin dağlık ve ormanlık alanlarında tatbikatlar yürüterek kendilerini yaşanabilecek durumlara karşı hazır tutuyor.

Tim sayısını 2'den 5'e kadar çıkartmayı, her türlü durumda halkın yardımına koşmayı amaçladıklarını söyleyen Asrın Felaketi Arama ve Kurtarma Derneği Başkanı Müslüm Yusuf Tan, "Asrın Felaketi Arama ve Kurtarma Derneği 6 Şubat'ta yaşadığımız elim hadiseden sonra kurulmuş bir arama ve kurtarma derneğidir. Şuan için Kartallar-1 ve Kartallar-2 timimiz var, faaliyetlerimiz devam ediyor. Şuan 800 kişilik bir üye sayımız var lakin bunların içerisinde oluşturma aşamasında olduğumuz 5 timimiz daha olacak inşallah. Bundan sonraki faaliyetlerimizde Adıyaman'ımızda yada ülkemiz de oluşabilecek her türlü afet ve felaket durumlarında timlerimiz hiç zaman kaybetmeden yola çıkıp halkımız için mücadele edecektir. Hiçbir vatandaşımızı zor durumda yalnız bırakmayacağız. Asrın Felaketi Arama ve Kurtarma Derneği kısacası AFAK milletimiz için hizmet edecektir" diye konuştu. - ADIYAMAN