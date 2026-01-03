Haberler

Sincik'te kurt köy merkezine indi

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kurt görüntülendi.

Sincik ilçesine bağlı Alancık Köyü'nde etkili olan yoğun kar yağışının ardından bir kurt köy merkezinde görüntülendi. İlçede devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kurdun, akşam saatlerinde köy içerisine indiği görüldü. Köy yolundan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alınan görüntülerde, kurdun bir süre aracın önünde koştuğu görüldü. Görüntülerin devamında yoldan ayrılan kurt, kısa süre sonra gözden kayboldu. Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Vatandaşlar, yoğun kar yağışı nedeniyle yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine inebileceğine dikkat çekerek, benzer durumlara karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade etti. - ADIYAMAN

Haberler.com
