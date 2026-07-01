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Koruyucu Aile Günü'nde aileler ve çocuklar aynı sofrada buluştu

Koruyucu Aile Günü'nde aileler ve çocuklar aynı sofrada buluştu
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Adıyaman'da, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla koruyucu aileler ve devlet korumasındaki çocuklar için program düzenlendi. Vali Küçük, koruyucu ailelerin fedakarlığını vurguladı.

Adıyaman'da, "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla koruyucu aileler ile devlet korumasındaki çocuklar onuruna program düzenlendi.

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Adıyaman Üniversite Rektörü Mehmet Keleş, koruyucu aileler ve çocuklar katıldı. Vali Abdullah Küçük, koruyucu aileler ve çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet etti.

Koruyucu ailelerin çocukların geleceğine önemli katkılar sunduğunu belirten Vali Abdullah Küçük, "koruyucu ailelerin fedakarlık, merhamet ve sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini ve bir çocuğun hayatına umut olmanın aynı zamanda toplumun geleceğine umut olmak anlamına geldiğini vurgulayan Küçük, güçlü aile yapısının güçlü toplum ve güçlü devletin temeli olduğunu, koruyucu ailelik müessesesinin ise bu dayanışmanın en anlamlı örneklerinden biri olduğunu" ifade etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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