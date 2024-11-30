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Adıyaman'da Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri Toplantısı Düzenlendi

Adıyaman'da Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri Toplantısı Düzenlendi
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Adıyaman'da kış mevsimi için alınması gereken trafik tedbirleri konuşuldu. Vali Osman Varol başkanlığında yapılan toplantıda, olumsuz hava şartlarında trafik güvenliğinin sağlanması için gerekli planlamalar değerlendirildi.

Adıyaman'da, kış mevsiminde alınması gereken trafik tedbirleriyle ilgili toplantı düzenlendi.

Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında düzenlenen toplantıya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş, Milli Eğitim İl Müdürü Ali Tosun, İl Sağlık Müdürü Mehmet Şirik, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Işık, DSİ Adıyaman Müdürü Emin Ertürk ile ilgili kurumların amirleri ve temsilcileri katıldı.

Kış aylarında olumsuz hava şartları nedeniyle meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemek, trafik güvenliğini sağlamak ve vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla düzenlenen kış mevsimi trafik tedbirleri toplantısında yapılması gerekenler konuşuldu.

Toplantıda, il emniyet müdürlüğü ve il jandarma komutanlığı tarafından yapılan hazırlık çalışmaları ve il genelinde alınacak tedbirlere ilişkin sunumlar yapıldı. Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte oluşabilecek sis, yağmur, kar, tipi, fırtına ve buzlanma gibi olumsuz hava şartlarında kurumlar arasında sağlanacak koordinasyonun önemine dikkat çekildi.

Toplantının ana gündem maddeleri arasında, olumsuz hava şartlarında trafik güvenliğini sağlamak adına alınacak tedbirler ve karayolu trafiği eylem planı çerçevesinde yapılacak faaliyetler yer aldı. Ayrıca, acil durumlarda müdahale süreçlerinin hızlandırılması ve vatandaşların mağduriyetinin önlenmesi için gerekli planlamalar gözden geçirildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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