Adıyaman'da Kent Meydanı Projesi İçin Mülk Sahipleriyle Toplantı

Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman'da, yapılması planlanan Kent Meydanı ve Çevresi Kentsel Düzenleme Projesi kapsamında Mülk Sahipleri Platformu Temsilcileriyle bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan "Adıyaman Meydan ve Çevre Düzenleme Projesi" ile yeniden hayat bulacak olan kent merkeziyle ilgili kurulan Mülk Sahipleri Platformu Temsilcileri, Vali Osman Varol ile bir araya geldi.

Adıyaman Valisi Osman Varol, Mülk Sahipleri Platformu Temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda proje hakkında fikir alışverişinde bulunarak çalışmalarla ilgili bilgi verdi. - ADIYAMAN