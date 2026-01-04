Adıyaman'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarına karşı yürütülen karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, karla mücadele çalışmalarının 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüldüğünü belirterek, il genelinde 87 araç ve 124 personelin sahada aktif olarak görev yaptığını ifade etti. Dört gün içerisinde toplam 3 bin 392 kilometrelik yol ağının 3 bin 338 kilometresinde çalışmaların tamamlandığını kaydeden Erdoğan, söz konusu güzergahlarda ulaşımın aksamaması için yolların sürekli kontrol edilerek açık tutulduğunu vurguladı.

Dağlık bölgelerde çalışmaların sürdüğünü belirten Erdoğan, "Toplam 54 kilometrelik dağlık yol kesiminde karla mücadele çalışmalarımız devam ediyor. Bu bölgelerde yol güvenliğinin sağlanması amacıyla ekiplerimiz aralıksız şekilde görev yapıyor" dedi.

Buzlanmaya karşı da gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden Erdoğan, yol güvenliğini sağlamak amacıyla il genelinde 740 ton tuz kullanıldığını belirterek, muhtemel buzlanmalara karşı ekiplerin sahadaki kontrollerini sürdürdüğünü söyledi.

Adıyaman Valisi Osman Varol'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Erdoğan, karla mücadele sürecinde gösterilen sabır ve anlayış dolayısıyla tüm Adıyamanlılara da teşekkür ettiğini dile getirdi. - ADIYAMAN