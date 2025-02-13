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Adıyaman'da Kar Yağışı Sebebiyle OKULLAR Tatil Edildi ve Köy Yolları Kapatıldı

Adıyaman'da Kar Yağışı Sebebiyle OKULLAR Tatil Edildi ve Köy Yolları Kapatıldı
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Adıyaman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, Besni, Gölbaşı, Çelikhan, Tut, Gerger ve Sincik ilçelerinde okullar tatil edildi. İl Özel idare ekipleri yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Adıyaman'da üç günden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle bir çok köy yolu ulaşıma kapanırken, ilçelerde ise okullar tatil edildi.

Kar nedeniyle Adıyaman Merkezde 25, Besni ilçesinde 8, Çelikhan ilçesinde 28, Gerger ilçesinde 29, Gölbaşı ilçesinde 29, Kahta ilçesinde 6, Sincik ilçesinde 18, Tut ilçesinde 5 olmak üzere toplam 148 köy ve bu köylere bağlı 212 mezraya ulaşım sağlanamıyor. İl Özel idare ekiplerinin yol açma çalışmaları sürüyor.

Diğer taraftan kar yağışı eğitime de engel oluyor. Adıyaman'ın Besni, Gölbaşı, Çelikhan, Tut, Gerger, Sincik ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Kahta ilçesinde ise 4 köyde okullar tatil edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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