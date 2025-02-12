Adıyaman'da Kar Yağışı Nedeniyle 6 İlçede Okullar Tatil Edildi

Adıyaman'da hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle 6 ilçede okullar tatil edildi.

Kar yağışının bazı yerlerde 30 santimi geçmesi nedeniyle Çelikhan, Gölbaşı, Besni, Gerger, Sincik ve Tut ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. - ADIYAMAN