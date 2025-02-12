Adıyaman'da Kar Yağışı Nedeniyle 6 İlçede Okullar Tatil Edildi
Adıyaman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Çelikhan, Gölbaşı, Besni, Gerger, Sincik ve Tut ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Kar kalınlığı bazı yerlerde 30 santimi geçti.
Adıyaman'da hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle 6 ilçede okullar tatil edildi.
Kar yağışının bazı yerlerde 30 santimi geçmesi nedeniyle Çelikhan, Gölbaşı, Besni, Gerger, Sincik ve Tut ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel