Dün Avrupa bugün Anadolu! Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı

Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı
ABD'nin Timur Cihantimur ve Eylem Tok'u iade kararına Bakanı Tunç'tan ilk yorum

ABD'nin iade kararına Bakanı Tunç'tan ilk yorum
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan gündem yaratacak Mansur Yavaş iddiası

Erdoğan'ın başdanışmanından gündem yaratacak Mansur Yavaş iddiası
Domuz derisi kullanmışlar! Türkiye'den ayakkabı devine 550 bin lira ceza

Türkiye'den ayakkabı devine 550 bin lira ceza

Adıyaman'da Kar Yağışı Nedeniyle 6 İlçede Okullar Tatil Edildi

Adıyaman'da Kar Yağışı Nedeniyle 6 İlçede Okullar Tatil Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Çelikhan, Gölbaşı, Besni, Gerger, Sincik ve Tut ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Kar kalınlığı bazı yerlerde 30 santimi geçti.

Adıyaman'da hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle 6 ilçede okullar tatil edildi.

Kar yağışının bazı yerlerde 30 santimi geçmesi nedeniyle Çelikhan, Gölbaşı, Besni, Gerger, Sincik ve Tut ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Erdoğan'ın başdanışmanından gündem yaratacak Mansur Yavaş iddiası
img

Bakan Memişoğlu talimat verdi! 81 ilde telefonu kapan ava çıkacak
img

Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fındık Kurdu Berna 25 yaşında! Sahne aldığı mekanda görenler gözlerine inanamadı

Sahne aldığı mekanda görenler gözlerine inanamadı
Yok artık Talisca! Türkiye'ye döner dönmez gizlice girdiği mekana bakın

Türkiye'ye döner dönmez gizlice girdiği mekana bakın
'Cinsel organımı keserim' demişti! Herkes Sergio Agüero'yu konuşuyor

"Yenerlerse cinsel organımı keserim" demişti! Korktuğu başına geldi
Bakan Memişoğlu talimat verdi, ekipler 81 ilde 'duman avı'na çıkacak

Bakan Memişoğlu talimat verdi! 81 ilde telefonu kapan ava çıkacak
3 yıl sonra gittiği evde üvey annesinin kemiklerini buldu

3 yıl sonra kapıyı açan ekipler kemikleriyle karşılaştı
Merve Dizdar'ın Kral Kaybederse'deki rolü tepki çekti

Yeni dizisindeki rolüne tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.