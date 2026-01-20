Haberler

Kar ağırlığına dayanamayan ağaçlar zarar gördü

Güncelleme:
Adıyaman'ın Koru Köyü yakınlarında etkili olan yoğun kar yağışı, zeytin ağaçlarına zarar verdi. Köylüler, karın ağırlığına dayanamayan ağaçları korumak için çaba sarf ediyor.

Adıyaman'da, birkaç gündür etkili olan kar yağışına dayanamayan bazı ağaçlar zarar gördü.

Adıyaman merkeze bağlı Koru Köyü yakınlarında yoğun kar yağışından dolayı bazı zeytin ağaçları üzerinde biriken karın ağırlığına dayanamayarak kırıldı. Ağaçların tek tek kırıldığını fark eden köylüler, ellerine aldıkları sırıklarla ağaçların üzerindeki karları temizlemeye çalıştı. Köylüler kardan dolayı bir çok ağacın zarar gördüğünü dile getirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500

