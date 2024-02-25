Adıyaman'da Kalıcı Deprem Konutları Teslim Ediliyor

Adıyaman'da teslimatlarına başlanılan kalıcı deprem konutlarıyla ilgili toplantı düzenlendi.

Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında düzenlenen toplantıya AFAD Müdürü İshak Cindioğlu, GAMER Müdürü Enver Doğan, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Seydi Körede ve ilgili kurumların yetkilileri katıldı.

Vali Osman Varol, Adıyaman merkez ve köylerinde TOKİ Afet Konutlarının hak sahipleri, konut teslim süreçleri ve diğer konularla ilgili bilgiler aldı.

Kalıcı deprem konutlarının teslimlerinin hızla devam ettiğini belirten Vali Osman Varol, "Anahtarlarını teslim ettiğimiz vatandaşlarımıza yeni yuvalarının hayırlı olmasını ve huzurla oturmalarını diliyoruz.

Hak sahibi bütün depremzede vatandaşlarımızı sağlam, güvenli ve yeni yuvalarına kavuşturana kadar gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN