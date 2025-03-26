Adıyaman'da Kadir Gecesi'nde Sakal-ı Şerif Ziyareti Yapıldı

Adıyaman'da Kadir Gecesi nedeniyle ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Adıyaman Merkez Emir Sultan Camisi'nde Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif'ini görmek için vatandaşlar sıraya girdi. Kadınlar ve erkekler salavatlar ve dualar eşliğinde Sakal-ı Şerif'i görmenin heyecanını yaşadı. Vatandaşlar cep telefonları ile Sakal-ı Şerif'i kaydetti.

Duygusal anların da yaşandığı ziyarette vatandaşlar, oldukça mutlu olduklarını dile getirerek herkesin tuttuğu oruçların Allah tarafından kabul olmasını diledi. Burada konuşan Adıyaman İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, "Bu peygamberimize olan sevginin muhabbetin, ona olan bağlılığımızın bir göstergesidir. Tabi ona olan sevgi, muhabbet Allah'a olan bağlılıktır, kurana olan bağlılıktır. Özellikle Ramazan'da, özellikle Kadir Gecesi'nde camilerimizde ziyaret edilir. Buradaki ziyaretimizde bunun bir parçasıdır. Sakal-ı Şerif ziyaretinin bir benzeri de Adıyaman Emir Sultan Camimizde yapılmaktadır" diye konuştu. - ADIYAMAN