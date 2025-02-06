MSB'den teğmenler açıklaması: TSK'nın itibarını zedeledikleri için cezalandırıldılar

TSK teğmenlerin neden ihraç edildiğini açıkladı
Mesut Hançer'in sözleri yürekleri dağladı: Geldi gelecek diye gözümüzün önünden gitmiyor

Sözleri yürekleri dağladı: Geldi gelecek diye hala onu bekliyoruz
Türkiye nüfusu 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu

Türkiye'nin nüfusu belli oldu! Bir yılda 293 bin kişilik artış
Ünlü alışveriş sitesine rekabet soruşturması açıldı

Ünlü alışveriş sitesine soruşturma

Adıyaman'da Kadınlar 'Asrın Felaketi' Sergisi ile Duygularını Paylaştı

Adıyaman'da Kadınlar 'Asrın Felaketi' Sergisi ile Duygularını Paylaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da Kadın Gençlik Merkezi'nde açılan 'Asrın Felaketi Yıkılan Şehir Adıyaman' sergisinde kadınlar, 6 Şubat depremlerinin acılarını ve duygularını sanatla ifade etti. Sergide, deprem sonrası ortaya çıkan eserler ve yaşanan kayıplara dair duygusal objeler sergilendi.

Adıyaman'da kadınlar, Kadın Gençlik Merkezi'nde kadınlar duygularını ve acılarını 'Asrın Felaketi Yıkılan Şehir Adıyaman' sergisinde eserlerini sergiledi.

Kadın Gençlik Merkezi'nde kadınlar bu güne kadar ki yaptıkları eserlerden farklı olarak duygularını ve acılarını 'Asrın Felaketi Yıkılan Şehir Adıyaman' sergisinde eserlerini sergiledi. Türkiye Petrolleri Kültür Merkezinde açılan sergide 6 Şubat depremlerinin acıları yansıtıldı.

Enkazdan çıkartılan madeni paralardan, yüzüklerden, anahtar, toka, düğmelerin boyanarak yapıştırıldığı sandıktan ayakkabıya, 'Beşik gibi sallandı' sözünden esinlenerek Türkiye haritasının işlendiği beşik, yıkılan binaların kapılarından anahtar ağacı eserler arasında yer aldı.

Sergide ayrıca, İsias Otel'de hayatını kaybeden KKTC'li sporcuların eseri, hayatını kaybeden arkadaşlarının eşarbının bulunduğu eser yer aldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

TSK teğmenlerin neden ihraç edildiğini açıkladı
img

Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı! Dikkat çeken Tuğçe Tayfur detayı
img

Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
36 yıllık evlilikleri biten Tibuk çiftinin tazminat anlaşmazlığı

Ünlü çiftin evliliği sona erdi! 50 milyon liralık tazminat az bulundu
Ebrar Karakurt Rusya'yı ayağa kaldırdı! Takım arkadaşıyla kavga etti, arabasını parçaladı

Takım arkadaşıyla kavga edip arabasını parçaladı
Sanayide lokanta açan Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı

Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı
Adıyaman sloganlarla inledi: Affetmek yok, helalleşmek yok

Özel ve Yerlikaya'nın yürüyüşe katıldığı şehir sloganlarla inledi
Real Madrid son anda kazandı! Olan Arda'ya oldu

Real Madrid son anda kazandı! Olan Arda'ya oldu
CHP-Memleket birleşmesinde 30 milyonluk kriz iddiası

CHP-Memleket birleşmesinde 30 milyonluk kriz

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.