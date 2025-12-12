Suçlular jandarmadan kaçamıyor
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısları yakalamak için yaptıkları operasyonlar sonucunda, hapis cezası bulunan iki kişiyi gözaltına alarak tutukladı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda 2 şahsı yakaladı.
Adıyaman il merkezinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda; Vergi Usul Kanununa Muhalefet, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Borçlunun Ödeme Şartını İhlal suçlarından (10) ayrı dosyadan hakkında 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.Ç. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Diğer operasyonda ise JASAT ekipleri Adıyaman il merkezinde hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından hakkında toplam 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.H.Ç. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan her iki şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN