Suçlular jandarmadan kaçamıyor

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda 2 şahsı yakaladı.

Adıyaman il merkezinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda; Vergi Usul Kanununa Muhalefet, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Borçlunun Ödeme Şartını İhlal suçlarından (10) ayrı dosyadan hakkında 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.Ç. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Diğer operasyonda ise JASAT ekipleri Adıyaman il merkezinde hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından hakkında toplam 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.H.Ç. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan her iki şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN