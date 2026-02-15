Haberler

Heyelan nedeniyle kapanan köy yolu yeniden ulaşıma açıldı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yol, İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlendi. Ekipler, muhtemel yeni heyelan riskine karşı bölgede kontrollerine devam ediyor.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yolda temizleme çalışması yapıldı.

Sincik ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası Taşkale Köyü yolunda heyelan meydana gelmişti. Heyelan sonucu yola düşen büyük kayalar nedeniyle köy yolu ulaşıma kapanırken, durumun bildirilmesi üzerine İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin iş makineleriyle yürüttüğü çalışmalar sonucunda yola düşen kayalar kaldırılarak yol yeniden ulaşıma açıldı. Bölgede muhtemel yeni heyelan riskine karşı ekiplerin kontrollerini sürdürdüğü öğrenildi. - ADIYAMAN

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

