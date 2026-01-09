Haberler

Adıyaman'ın ilçelerinde taşımalı eğitime kar engeli

Adıyaman'ın ilçelerinde taşımalı eğitime kar engeli
Güncelleme:
Adıyaman'ın Çelikhan, Gerger ve Sincik ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim-öğretim faaliyetleri durduruldu. Yetkililer, kararın öğrencilerin güvenliği için alındığını belirtti.

Adıyaman'ın Çelikhan, Gerger ve Sincik ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi.

Adıyaman'ın Sincik, Gerger ve Çelikhan ilçelerin sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitim-öğretim faaliyetleri tatil edildi. Alınan kararın, öğrencilerin güvenliği göz önünde bulundurularak uygulandığı belirtilirken, yetkililer hava şartlarının yakından takip edildiğini ifade etti.

Olumsuz hava koşullarının devam etmesi halinde yeni tedbirlerin gündeme gelebileceği bildirildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
