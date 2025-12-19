Adıyaman'da ağır ve orta hasarlı yapıların yıkım süreci konuşuldu

Asrın felaketinin ardından yaralarını sarmaya devam eden Adıyaman'da, ağır ve orta hasarlı yapıların yıkımı ile enkaz kaldırma sürecine ilişkin yürütülen çalışmalar değerlendirme toplantısında ele alındı.

Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda vatandaşların can ve mal güvenliğini önceleyen bir anlayışla, ağır ve orta hasarlı yapıların kontrollü şekilde yıkılması, enkazları hızlı, planlı ve çevreye duyarlı bir biçimde kaldırılması ile sürecin sahada karşılaşılan sorunlar dikkate alınarak etkin ve koordineli şekilde yürütülmesi konuları görüşüldü. Toplantıda, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri tarafından yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı bilgiler sunulurken yıkım ve enkaz kaldırma sürecinin hızlandırılması, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması amacıyla alınacak ilave tedbirler ele alındı.

Vali Varol, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda titizlikle sürdürüleceğini belirterek, sahadaki uygulamaların yakından takip edildiğini ve sürecin güvenli bir şekilde tamamlanması için tüm kurumların koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceğini ifade etti. - ADIYAMAN