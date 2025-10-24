Haberler

Adıyaman'da Gerçekleştirilen Acil Durum Tatbikatı Nefes Kesti

Adıyaman'da Gerçekleştirilen Acil Durum Tatbikatı Nefes Kesti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman Havalimanı'nda düzenlenen kaza kırıma uğrama tatbikatında 82 kişilik yolcu uçağı senaryo gereği düştü. İtfaiye ve acil sağlık ekipleri, yangını söndürerek yolcuları kurtardı.

Adıyaman'da 77 yolcu, 5 mürettebat olmak üzere 82 kişinin bulunduğu yolcu uçağı 'Kaza kırıma uğrama' tatbikatı nefes kesti.

Her iki yılda bir düzenlenen geniş katılımlı acil durum tatbikatı çerçevesinde 77 yolcu, 5 mürettebat olmak üzere 82 kişinin bulunduğu, Adıyaman Havalimanı'na inmek üzere olan bir yolcu uçağı senaryo gereği pist alanı yakınlarına düştü. Uçağın kaza kırıma uğradığını gören kule görevlileri telsizden acil müdahale ekiplerine anons geçerek bölgeye sevk gerçekleştirdi.

Tatbikat için hazırlanan dev uçak maketi, bir anda ateş topuna döndü. Enkaz bölgesine ise çok sayıda itfaiye ekipleri, Acil Sağlık ekipleri, AFAD ekipleri, UMKE ve havalimanı görevlileri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri her iki motoru ve kanatları alev alan uçağa köpüklü su sıktı. Söndürülen yangın sonrasında yine itfaiye ekipleri tarafından uçak içerisinde bulunan 77 yolcu 5 mürettebat tek tek bulundukları yerden çıkarıldı. Gerçekleştirilen tatbikat başarılı bir şekilde sona erdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
CHP kurultay davası başladı! Gözler çıkacak kararda

Türkiye'nin merakla beklediği dava başladı! Masada 3 olasılık var
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
Başrolde Deniz Undav var! İşte maç sonu ortalığın karıştığı anlar

Başrolde Deniz Undav var! İşte maç sonu ortalığın karıştığı anlar
Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli

Hapishaneye gidip bu videoyu paylaştı: Hepsi idam edilmeli
Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti
Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor! İsmail Yüksek'ten Deniz Undav'ı susturan cevap

Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor
Havayolu devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce pilot ve hostes işten çıkarıldı

Havayolu devi iflas bayrağını çekti, pilot ve hostesler kovuldu
İmamoğlu'na casusluk soruşturmasında detaylar! Kritik isminden askeri mühimmat görüntüleri çıktı

Casusluk soruşturmasında detaylar! Askeri mühimmat görüntüleri çıktı
Ali Şen'in oğlu Adnan Şen beyin kanaması geçirdi

Ünlü isimden sevenlerini üzen haber
Marketten aldığı çayı eleyen vatandaş isyan etti: Bize çamur içiriyorlar

Bakan Bey bu işe ne diyecek?
Berke Özer Avrupa'da yine penaltı kurtardı! 7 gollü enfes maç

Avrupa'da yine penaltı kurtardı! 7 gollü enfes maç
Sahte çakarlı araçla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz

Sahte çakarla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz
İstanbul için saat verildi! Sağanak yağış bu sefer çok kuvvetli gelecek

Saat verildi, bu sefer çok kuvvetli gelecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.