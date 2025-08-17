Adıyaman'da Geniş Çaplı Asayiş ve Trafik Denetimi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla geniş çaplı asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Belören Jandarma Karakolu Komutanlığı ekipleri tarafından vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla Gaziantep karayolu üzerinde geniş çaplı asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

Denetim kapsamında, kontrol noktaları oluşturularak seyir halindeki araçlar tek tek durduruldu. Ekipler, sürücü ve yolcuların kimlik sorgulamalarını yaparken araçlarda ise evrak kontrolleri gerçekleştirildi. Ayrıca, emniyet kemeri kullanımı, araç içi düzen, yük taşıma kuralları ve alkol denetimi gibi trafik güvenliğini ilgilendiren konular da titizlikle incelendi.

Şüpheli araç ve şahıslara yönelik aramalar da gerçekleştirilirken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi. Denetim süresince vatandaşlara trafik kurallarına uymanın önemi hatırlatıldı, özellikle hız sınırları ve telefon kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldı. - ADIYAMAN