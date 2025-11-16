Adıyaman'da Dolu Yağışı Trafiği Olumsuz Etkiledi

Adıyaman'ın Kahta- Sincik yolu üzerinde bulunan Türkiye Petrolleri tesisleri mevkiinde etkili olan dolu yağışı, yolun kısa sürede beyaza bürünmesine neden oldu.

Aniden bastıran dolu nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, trafikte zaman zaman yavaşlama yaşandı.

Yetkililer, kayganlaşan yolda olumsuzluk yaşanmaması için sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bölgedeki dolu yağışının yer yer etkili olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN