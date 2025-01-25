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Adıyaman'da Din Görevlilerine Kur'an Okuma Kursu Tamamlandı

Adıyaman'da Din Görevlilerine Kur'an Okuma Kursu Tamamlandı
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Adıyaman Besni İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen 3 aylık Talim ve Tashih-İ Hurüf Kursu sona erdi. Kurs, din görevlilerinin Kur'an-ı Kerim'i doğru ve güzel bir şekilde okumaları için çeşitli eğitim programları sunarak bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçladı.

Adıyaman Besni İlçe Müftülüğü tarafından, cami hizmetlerini yürüten din görevlilerinin Kur'an-ı Kerim'i doğru ve güzel bir şekilde okumalarını sağlamak amacıyla düzenlenen Talim ve Tashih-İ Hurüf Kursu sona erdi.

Mustafa Kara Kur'an Kursu'nda gerçekleştirilen ve 3 ay süren kurs, ilçe müftülüğünün koordinasyonunda düzenlendi. Eğitim programında talim, tecvit, tashih-i hurüf ve meharic-i hurüf alanlarında bilgi ve beceriler geliştirildi.

Kurs boyunca, İlçe Müftüsü Sabri Erçek tarafından İlmihal, İlçe Vaizi Fatih Arslan tarafından Meal, Hacı Reşit Camii İmam Hatibi Nazif Canlı tarafından yüzüne okuma, Resulullah Camii İmam Hatibi Seydi Sancar tarafından musiki, Mustafa Kara Kur'an Kursu Öğreticisi Mehmet Karakuş tarafından tecvit, mahreç ve sıfat talimi, Korupınar Camii Müezzin Kayyımı Ramazan Akkuş tarafından din görevlileri formasyonu dersleri verildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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