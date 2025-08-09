Adıyaman'da Dijital Detoks Kampı Düzenlendi

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi, Aile Yılı etkinlikleri çerçevesinde anlamlı bir organizasyona imza attı.

Ali Dağı'nda gerçekleştirilen "Dijital Detoks Kampı", aileleri doğayla buluşturarak teknolojiden uzak, kaliteli zaman geçirmelerine imkan sağladı.

Etkinliğin temel amacı, aile bireylerinin birbirleriyle daha sağlıklı ve güçlü iletişim kurmalarını desteklemekti. Katılımcılar, gün boyunca cep telefonlarından uzak durarak birlikte çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Doğa yürüyüşleri, grup oyunları, sohbetler ve fiziksel aktivitelerle dolu kamp programı, hem çocuklara hem de ebeveynlere eğlenceli ve öğretici bir deneyim sundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün katkı sunduğu kamp, yoğun katılımla gerçekleşti. Katılımcılara kamp sonunda küçük hediyeler takdim edilirken, etkinliğe gösterilen ilgi memnuniyetle karşılandı.

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, etkinlik sırasında yaptığı açıklamada, "Teknolojinin hayatımıza kattığı kolaylıklar kadar, beraberinde getirdiği bağımlılık ve kopukluk da göz ardı edilemez bir gerçek. Aile bağlarını güçlendirmek ve sağlıklı iletişimi desteklemek adına bu tür farkındalık etkinliklerine büyük önem veriyoruz. Dijital Detoks Kampı, ailelerin birbirine yeniden dokunduğu, birlikte gülüp eğlendiği ve dijital dünyanın dışında da bir hayat olduğunu yeniden keşfettiği anlamlı bir etkinlik oldu. Katılım sağlayan tüm ailelerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN