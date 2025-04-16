Adıyaman'da Depremzedelere Kalıcı Konutlar İnşaatı Devam Ediyor

Depremde ağır hasar gören iller arasında bulunan Adıyaman'da depremzedeler için yapılan kalıcı konutlar incelendi.

Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman'ın İndere bölgesinde yapımı devam eden ve etap etap vatandaşların yerleşimine açılan toplu konut alanında incelemelerde bulundu. Varol, devam eden çalışmalarla ilgili Emlak Konut yetkililerinden bilgiler alıp örnek daireyi gezdi.

Toplu konut alanında yapılmakta olan eğitim yuvaları, aile sağlık merkezleri, ticari alanları, yeşil alanları ve sosyal alanları ile Adıyaman'ın kalbinde Emlak Konut güvencesiyle yepyeni bir yaşamın kapılarını aralıyor. İncelemeler sonrası konuşan Vali Varol, "Bu önemli yatırımlarla bölgeyi bir cazibeye dönüştürüyoruz. Şehrimizin dokusuna uygun, afetlere karşı dirençli, modern bir mimari ile inşa edilen 16 bin 467 konutun ilimize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. - ADIYAMAN