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Adıyaman'da Depremde Hayatını Kaybeden Öğretmenler Anıldı

Adıyaman'da Depremde Hayatını Kaybeden Öğretmenler Anıldı
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Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ve katılımcılar, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde depremde hayatını kaybeden öğretmenleri kabirlerinde ziyaret ederek dualar etti.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla depremde ebediyete intikal eden öğretmenleri rahmet ve minnetle anmak için kabir ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarete, il milli eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve merhum öğretmenlerin aileleri de katıldı. Program kapsamında, deprem felaketinde hayatını kaybeden İnönü İlkokulu Öğretmeni Murat Kınacı başta olmak üzere merhum öğretmenlerin kabirleri başında dualar edildi ve aziz hatıraları saygıyla anıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, "Nesiller yetiştiren ve geleceği şekillendiren öğretmenlerimizi her zaman saygıyla yad ediyoruz. Bu değerli mesleğin anlamını ve öğretmenlerimizin fedakarlıklarını gelecek nesillere aktarmak en önemli görevimizdir. İnşallah vefayı değer bilen, ahde vefayı kendine ilke edinen bir nesil yetiştirmek için birlikte çalışacağız. Depremde kaybettiğimiz öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize ve tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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