Vali yardımcılarıyla değerlendirme toplantısı yapıldı

Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında, deprem sonrası konut çalışmaları ve kamu hizmetlerindeki aksaklıklar değerlendirildi. Toplantıda hak sahipliği süreçleri ile kurumlar arası koordinasyonun arttırılması görüşüldü.

Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü ile TOKİ ve Emlak Konut yetkilileri katıldı.

Toplantıda, Adıyaman merkez ve köylerinde yapımı devam eden kalıcı deprem konutları kapsamındaki çalışmalar ayrıntılı şekilde ele alındı. Bu kapsamda hak sahipliği süreçleri, konut teslimleri, alt ve üstyapı çalışmaları ile sahadaki mevcut durum hakkında kurum yetkililerince değerlendirmelerde bulunuldu.

Ayrıca toplantıda, vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinde yaşanan eksiklik ve aksaklıklar masaya yatırılarak bu sıkıntıların giderilmesine yönelik çözüm önerileri görüşüldü. Önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında da istişarelerde bulunularak kurumlar arası koordinasyonun artırılmasının önemine vurgu yapıldı.

Vali Varol, deprem sonrası yürütülen çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına ilgili tüm kurumların koordinasyon içinde çalışmalarına devam edeceğini ifade etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
title