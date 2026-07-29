Haberler

Adıyaman’da çocuklardan örnek yardım kampanyası

Adıyaman’da çocuklardan örnek yardım kampanyası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman’da yaşayan Nergis ve Elif Ada isimli kız çocukları, yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara destek olmak amacıyla örnek bir yardım kampanyası başlattı.

Adıyaman'da yaşayan Nergis ve Elif Ada isimli kız çocukları, yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara destek olmak amacıyla örnek bir yardım kampanyası başlattı.

Adıyaman'da Aişe Meryem Yücel ve Zehra Solak isimli çocukların öncülüğünde kurulan stantta şerbet, kraker, ciklet, lolipop, kek ve bisküvi satan çocuklar, elde edecekleri gelirin tamamını yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara bağışlayacak. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, küçük yaşta yardımlaşma ve paylaşma bilincini ortaya koyan Nergis ve Elif Ada isimli çocukların davranışı ise takdir topladı. Çocuklar, amaçlarının hem ihtiyaç sahibi çocuklara destek olmak hem de çocuklarda yardımlaşma ve sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek olduğunu belirtti.

Satışlardan elde edilecek gelirin, ihtiyaç sahibi ve yetim çocukların çeşitli ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş

Bu sabah evinden alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak itiraf

Üsküdar Belediyesi operasyonunun detayları! Kriptolu sistem kurmuşlar

Üsküdar operasyonunun detayları! Kripto detayı çok konuşulur
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Kopyala-yapıştır' açıklama! Müslim Sarı'nın Sinem Dedetaş paylaşımına yorum yağıyor

Kopyalayıp yapıştırmış! Sinem Dedetaş paylaşımına yorum yağıyor
Hapse girmemek için kendi cenazesini düzenledi! Sonu umduğu gibi olmadı

Hapse girmemek için akılalmaz bir plan hazırladı! Polis yutmadı
6 bin jandarma ile 24 ilde operasyon: 138 şüpheli yakalandı

6 bin jandarma ile dev operasyon! Ağır darbe vuruldu
e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha! Tüm hesaplar tek ekrana toplandı

e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha! Herkes aynı ekrana akın ediyor
Canlı yayında stüdyoyu terk etti! Hakaretler havada uçuştu

Canlı yayında büyük kavga! Hakaret yağdırıp stüdyoyu terk etti
3 top dondurma aldı, kasada duyduğu fiyatla şoke oldu

3 top dondurmanın fiyatına isyan etti, aldığı cevapla harekete geçti
Türkiye'de yeni uygulama başladı! Bunu yapmayan sınırdan geçemeyecek

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye'de bugün yeni uygulama başladı