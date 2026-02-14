Haberler

Cendere Çayı yükseldi

Cendere Çayı yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'da etkili sağanak yağışlar sonrası Tarihi Cendere Köprüsü altındaki Cendere Çayı'nın su seviyesi önemli ölçüde yükseldi. Bu yıl yağışların bol geçmesiyle çaydaki debinin arttığı belirtiliyor.

Adıyaman'da etkili olan sağanak yağışların ardından, Tarihi Cendere Köprüsü altından geçen Cendere Çayı'nın su seviyesi önemli ölçüde yükseldi.

Bu yıl mevsimin yağışlı geçmesi nedeniyle çaydaki su miktarı artarken, vatandaşlar son birkaç yıldır Cendere Çayı'nda su seviyesinin bu kadar yükselmediğini, bu yıl yağışların iyi olmasıyla birlikte debinin belirgin şekilde arttığını ifade etti.

Cendere Çayı, Kahta Çayı'nın bir kolu olup, sularını Atatürk Barajı'na ulaştırıyor. Yetkililer, Cendere Çayı'ndaki su seviyesinin artmasının Atatürk Baraj Gölü'nün doluluk oranını da olumlu yönde etkileyeceğini belirtiyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı

Otoparkta bagajdan çalınan 30 milyon doların sahibi tanıdık çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı

Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
Ulaş Tuna Astepe'den aşk iddialarını güçlendiren hamle

Ünlü oyuncudan beklenmedik hamle
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te

10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Emeklilik teklifi Meclis'te
Yeni açılan mağazada ürünler öyle bir fiyata satışa çıktı ki millet birbirini ezdi

Ürünleri öyle bir fiyata satışa çıkardılar ki millet birbirini ezdi
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı

Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
Fatih Terim'den heyecanlandıran paylaşım: Hani derler ya, çok yakında

Terim sessizliğini bozdu, herkesi heyecan sardı: Çok yakında
Yapımı 4 gün sürüyor, tam bir şifa deposu

Yapımı 4 gün sürüyor, tam bir şifa deposu