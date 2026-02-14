Cendere Çayı yükseldi

Adıyaman'da etkili olan sağanak yağışların ardından, Tarihi Cendere Köprüsü altından geçen Cendere Çayı'nın su seviyesi önemli ölçüde yükseldi.

Bu yıl mevsimin yağışlı geçmesi nedeniyle çaydaki su miktarı artarken, vatandaşlar son birkaç yıldır Cendere Çayı'nda su seviyesinin bu kadar yükselmediğini, bu yıl yağışların iyi olmasıyla birlikte debinin belirgin şekilde arttığını ifade etti.

Cendere Çayı, Kahta Çayı'nın bir kolu olup, sularını Atatürk Barajı'na ulaştırıyor. Yetkililer, Cendere Çayı'ndaki su seviyesinin artmasının Atatürk Baraj Gölü'nün doluluk oranını da olumlu yönde etkileyeceğini belirtiyor. - ADIYAMAN