Kar nedeniyle ÇelikhanMalatya Karayolu ulaşıma kapatıldı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi ile Malatya'yı bağlayan karayolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı. Çelikhan Kaymakamlığı, vatandaşların güvenliği için yolun bir süre ulaşıma kapalı kalacağını duyurdu.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi ile Malatya'yı bir birine bağlayan karayolu bölgesinde yaşanan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle vatandaşların yolda mahsur kalmaması ve kazaların yaşanmaması nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Yoğun kar yağışı ve tipinin olduğu bölgede Çelikhan- Malatya Karayolunun bir süre trafiğe açılmayacağı bu yoldan ulaşımın sağlanmayacağı Çelikhan Kaymakamlığı tarafından duyuruldu. - ADIYAMAN

