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Adıyaman'da bozuk yolu vatandaşlar kendi imkanlarıyla harç dökerek onarmaya çalıştı

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Adıyaman'da bozuk yolu vatandaşlar kendi imkanlarıyla harç dökerek onarmaya çalıştı
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Adıyaman merkez İmamağa Mahallesi 1912 Sokak'ta uzun süredir bozuk olan yol, vatandaşların tepkisine neden oldu. Yoldaki çukurları kapatmak isteyen vatandaşlar, kendi imkanlarıyla harç dökerek onarım yapmaya çalıştı ve yolun bu durumda olmasına tepki gösterdi.

Adıyaman'da vatandaşlar uzun zamandır yapılmayan çukurlu yolları kendi imkanlarıyla beton dökerek onarmaya çalıştı.

Adıyaman merkez İmamağa Mahallesi 1912 Sokak'ta uzun süredir bozuk olan yol, vatandaşların tepkisine neden oldu. Yoldaki çukurları kapatmak isteyen vatandaşlar, kendi imkanlarıyla harç dökerek onarım yapmaya çalıştı. Çukurlarla dolu olan yolun onarılmamasına tepki gösteren vatandaşlar, çözümü kendi imkanlarıyla bulmaya çalıştı.

Vatandaşlar, yoldaki çukurları harç dökerek kapatmaya çalışırken, yolun uzun süredir bu durumda olmasına tepki gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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