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Adıyaman'da Arkeoloji Müzesi inşaatını Vali Abdullah Küçük inceledi

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Adıyaman'da Arkeoloji Müzesi inşaatını Vali Abdullah Küçük inceledi
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Adıyaman'da yapımı devam eden Arkeoloji Müzesi inşaatını inceleyen Vali Abdullah Küçük, yetkililerden bilgi aldı. Yeni müzenin tamamlanmasıyla Adıyaman'ın tarihi ve arkeolojik zenginliklerinin daha kapsamlı tanıtılması hedefleniyor.

Adıyaman'da yapımı devam eden Arkeoloji Müzesi inşaatında çalışmalar sürerken, Vali Abdullah Küçük inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında yapımına başlanan Arkeoloji Müzesi inşaat alanında incelemeler gerçekleştiren Vali Abdullah Küçük, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Mevcut müze binasıyla bütünlük içerisinde hizmet vermesi planlanan yeni müze binasının tamamlanmasıyla Adıyaman'ın binlerce yıllık tarihinin ve arkeolojik zenginliklerinin daha kapsamlı şekilde tanıtılması hedefleniyor. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Adıyaman'ın tarihi ve kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önem taşıyan projenin, kentin kültürel altyapısına katkı sağlaması bekleniyor. Müzenin tamamlanmasıyla tarihi eserlerin ziyaretçilere sunulması ve kentin kültürel değerlerinin daha geniş kitlelere tanıtılması amaçlanıyor. Projenin, Adıyaman'ın kültür turizmi potansiyelinin geliştirilmesine ve kentin tarihi zenginliklerinin ön plana çıkarılmasına katkı sunması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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