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Adıyaman'da Aranan Şahıslara Yönelik Polisiye Denetim

Adıyaman'da Aranan Şahıslara Yönelik Polisiye Denetim
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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü, çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde 17 kişiyi yakaladı. 33 ekip ve 87 personelin katıldığı uygulamada bin 591 kişinin kimlikleri kontrol edildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince çeşitli suçlardan dolayı aranan şahıslara yönelik denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezi ve ilçelerde aranan şahısların yakalanmasına yönelik 33 ekip, 87 personelin katılımıyla uygulama yapıldı.

Uygulama kapsamında bin 591 kişinin kimliği kontrol edildi.

Uygulamada, dolandırıcılık, hırsızlık, çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme, alkol ve uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullanma, tehdit gibi çeşitli suçlardan aranan; toplam 17 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan 17 şahıs, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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