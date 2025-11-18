Adıyaman'da Anne Üniversitesi Açıldı

2025 Aile Yılı kapsamında Adıyaman Valiliği ve Adıyaman Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen Anne Üniversitesi, düzenlenen açılış programıyla başladı.

Annelerin eğitim, farkındalık ve kişisel gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan proje; iletişimden sağlığa, dijital güvenlikten finansa, hukuktan el sanatlarına kadar geniş bir eğitim ve atölye yelpazesi sunuyor. Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programın açılışına Vali Yardımcısı Emine Karataş Yıldız, Rektör yardımcısı Prof. Dr. Murat Aydın ve Prof. Dr. Selcen Yüksel Perktaş, Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş'in eşi Aslı Keleş, anneler ve anne adayları, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Üniversite Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Seval Kızıldağ Şahin yaptı. Prof. Dr. Şahin konuşmasında, "Anne Üniversitesi projesi, annelerimizin hem kişisel gelişimlerine hem de aile içi iletişimlerine katkı sunmayı hedefleyen önemli bir sosyal sorumluluk çalışmasıdır" dedi.

Program kapsamında anne temsilcisi Birvan Aydın da söz aldı. Aydın, konuşmasında, "Burada değer görmek hem duygulandırdı hem de onurlandırdı. Çocuklarımıza rehber olma yolunu öğreneceğiz. Anne Üniversitesi, hayallerimizi yeşerten bir umut kapısı oldu. Bu imkanı sunan tüm kurumlara ve yöneticilere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selcen Yüksel Perktaş ise yaptığı konuşmada, "Üniversite olarak toplumun her kesimine dokunan projeleri desteklemeye devam ediyoruz. Anne Üniversitesi de bu misyonun güçlü bir yansımasıdır. Bu süreçte emeği geçen Adıyaman Valiliğine, tüm akademisyenlerimize ve katılım sağlayan annelerimize teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Vali Yardımcısı Emine Karataş Yıldız, "Toplumumuzun temel direği olan annelerimizin bilinçlenmesi ve güçlenmesi, daha sağlıklı ve güçlü bireylerin yetişmesine katkı sağlar. Bu anlamlı projede emeği geçen Adıyaman Valiliği personelimiz ile Adıyaman Üniversitesi akademisyenlerine teşekkür ediyorum. Eğitimlerin annelere fayda sağlamasını diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasemin Karataş tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi. Anne Üniversitesi'nin ilk dersi İbn-i Sina Konferans Salonu'nda verildi. Prof. Dr. Seval Kızıldağ Şahin, "İletişimin Gücü: Çocukla Sağlıklı Bağ Kurmak" başlıklı sunumuyla annelere etkili iletişim tekniklerini aktardı. Doç. Dr. Ayşegül Yetkin Tekin ise "Anne Olmak: Bağımlılığa Karşı İlk Siper" konulu sunumunda bağımlılık riskine karşı annenin kritik rolünü ele aldı. Tören, belge takdimi ile sona erdi.

Beş gün sürecek Anne Üniversitesi programı kadın sağlığından dijital farkındalığa, spor ve sanat etkinliklerinden organik tarıma, özel eğitimden aile hukuku ve finansal farkındalığa kadar birçok alanda uzman akademisyenlerin vereceği eğitimlerle devam edecek. - ADIYAMAN