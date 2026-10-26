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Adıyaman'da 64 öğrenci doğa ve biyolojik çeşitlilik eğitimi aldı

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Adıyaman'da 64 öğrenci doğa ve biyolojik çeşitlilik eğitimi aldı
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Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeli, Abuzer Yıldırım İlkokulu ve Ortaokulunda 64 öğrenciye doğa ve biyolojik çeşitlilik eğitimi verdi. Eğitimde doğal yaşamın devamlılığı ve çevrenin korunması anlatılarak öğrencilerde doğa bilinci hedeflendi.

Adıyaman'da ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitimde doğanın korunması ve biyolojik çeşitliliğin önemi anlatıldı.

Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeli tarafından Abuzer Yıldırım İlkokulu ve Ortaokulunda öğrenim gören 64 öğrenciye doğa ve biyolojik çeşitlilik eğitimi verildi. Öğrencilerin doğa bilincini geliştirmek amacıyla düzenlenen eğitimde, biyolojik çeşitliliğin doğal yaşamın devamlılığındaki önemi ve çevrenin korunması konuları ele alındı. Eğitimle öğrencilerin doğal kaynakların korunması, canlıların yaşam alanlarına duyarlılık gösterilmesi ve çevre bilincinin geliştirilmesi hedeflendi. Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personelinin gerçekleştirdiği eğitim programına iki okuldan toplam 64 öğrenci katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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