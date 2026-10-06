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Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan binaların kontrollü yıkımı sürüyor

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Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan binaların kontrollü yıkımı sürüyor
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Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan ve hakkında yıkım kararı bulunan binaların kontrollü yıkım çalışmaları devam ediyor. Ekipler çevrede güvenlik önlemleri alarak yıkımları sürdürürken, kentte yeniden yapılanma ve dönüşüm çalışmaları da devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde en ağır hasar alan iller arasında bulunan Adıyaman'da, deprem sonrası ağır hasar alan ve hakkında yıkım kararı bulunan binaların kontrollü yıkım çalışmaları devam ediyor.

Kent genelinde hasarlı olduğu belirlenen ve yıkım kararı alınan binalar, güvenlik önlemlerinin ardından iş makineleriyle yıkılıyor. Ekipler, çalışmalar sırasında çevrede güvenlik tedbirleri alarak yıkımların kontrollü şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor.

Depremin izlerinin silinmesi ve kentte güvenli yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, hasarlı binaların yıkım işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Adıyaman'da deprem sonrası hasar alan yapıların yıkılmasıyla birlikte, kent genelindeki yeniden yapılanma ve dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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