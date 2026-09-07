Adıyaman’da 5 bin öğrenciye kırtasiye desteği

Adıyaman'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde ilkokula başlayacak öğrenciler için hazırlanan 5 bin kırtasiye seti dağıtıldı.

Kent genelindeki 664 eğitim kurumunda, 35 bin 69 öğrencinin katılımıyla uyum eğitimi başladı. Bu kapsamda TOKİ Akşemsettin İlkokulunda düzenlenen programda, özel bir vakıf tarafından hazırlanan kırtasiye setleri öğrencilere dağıtıldı.

Programa Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ve vakıf temsilcileri katıldı. Sınıfları ziyaret eden Vali Küçük, öğrencilerle sohbet ederek heyecanlarına ortak oldu.

Adıyaman'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde ilkokula başlayacak öğrenciler için hazırlanan 5 bin kırtasiye seti dağıtıldı.

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, "Yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum. İlkokula başlayan öğrencilerimizin heyecanına ortak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Eğitime verdikleri destekten dolayı özel vakıfa teşekkür ediyor, öğrencilerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı