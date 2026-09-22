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Adıyaman'da 30 takım TEKNOFEST otonom yarışmasında mücadele ediyor

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Adıyaman'da 30 takım TEKNOFEST otonom yarışmasında mücadele ediyor
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TEKNOFEST 2026 kapsamındaki otonom sistemler yarışması Adıyaman'da sürüyor. TUSAŞ koordinasyonundaki yarışmada 30 takımdan yaklaşık 263 yarışmacı, afet senaryosunda İHA ve İKA'nın koordineli görev yapacağı otonom sistemi geliştiriyor; 10 takım elenip 20 takım finale kalacak.

TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen 'İleri Otonom Sistemler Tasarım ve Operasyon Yarışması' Adıyaman'da gerçekleştiriliyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) koordinasyonunda düzenlenen yarışmada gençler, otonom sistemler, insansız hava ve kara araçları, yapay zeka, görüntü işleme ve sistem entegrasyonu alanlarında geliştirdikleri projelerle mücadele ediyor. Yarışma kapsamında takımlardan, afet sonrası oluşabilecek operasyonel durumları" simüle eden bir senaryo içerisinde İnsansız Hava Aracı (İHA) ve İnsansız Kara Aracının ( İka ) koordineli şekilde görev yapacağı otonom bir sistem geliştirmeleri bekleniyor.

Operasyon sahasında İKA'nın başlangıç noktasından hedef bölgeye ulaşabilmesi için farklı güzergahlar bulunuyor. Yarışma günü bu güzergahlardan yalnızca biri açık bırakılırken, diğer güzergahlar fiziksel engellerle kapatılıyor. Takımların geliştirdiği sistemlerin, görev sırasında açık güzergahı otonom olarak tespit etmesi gerekiyor. Drone ile gerçekleştirilen görev test uçuşunda ise İHA'ların belirlenen test alanında açık güzergahı görüntü işleme ve yapay zeka algoritmalarıyla tespit ederek elde edilen bilgiyi gerçek zamanlı olarak Yer Kontrol İstasyonu'na aktarması bekleniyor.

Yarışmalar hakkında bilgi veren T3 Vakfı Adıyaman İl Temsilcisi Saadet Benli, "İleri Otonom Sistemler Tasarım ve Operasyon Yarışması düzenlenmekte. İlk günümüzde sadece jüri karşısında sunum aşamalarından oluşmaktadır. Bugün sunum günümüzün son günü. Son üç gün 23, 24, 25 Eylül tarihlerinde ise Adıyaman halkına ve ziyaretçilerimize açık bir şekilde yarışmalarımız devam edecektir. 30 takımımız bulunmakta. 30 takımdan yaklaşık 263 yarışmacı yarışmakta ve bu yarışmamızın ilk aşaması, birinci etabını oluşturuyor. ve 10 takımımızın elenip, finale 20 takımın kalması planlanıyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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