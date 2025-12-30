Adıyamanlılar 2026'dan Umutsuz: "Gidişat İyi Değil"

(ADIYAMAN) - Adıyaman'da vatandaşlar 2026'ya umutla değil, kaygıyla giriyor. Bir vatandaş, "Gidişat iyi değil. 2026'da daha refah bir yaşam istiyoruz ama şu an gördüğümüz tablo bunu vermiyor" dedi.

Adıyaman'da vatandaşlar 2026 yılına kaygıyla bakıyor. Ekonomik kriz, işsizlik, geçim sıkıntısı, yüksek kiralar ve 6 Şubat depremlerinin yarattığı derin travma, Adıyamanlıların yeni yıla dair beklentilerinde belirleyici oldu.

Bir vatandaş, geçmiş yıllarla bugünü karşılaştırarak, "Başka bir zaman bu soruyu sorsaydınız, yeni yıl büyük bir umut ve heyecan demekti. Çocukluğumda yılbaşı bambaşkaydı. Alışverişler yapılırdı, çocukların gözleri ışıl ışıl olurdu. Ama şimdi yeni yıl denince akla mutluluk değil, ekonomik kriz geliyor" dedi.

Ekonomik nedenlerin belirleyici olduğunu vurgulayan vatandaş, "Asgari ücret açıklandı ama bir ailenin geçinebilme ihtimali çok düşük. İşsizlik var, gençler işsiz, emekliler geçinemiyor. Yeni yıl artık yeni zorluklar demek" diye konuştu.

"2026'da zam ve kriz bekliyoruz"

Bazı vatandaşlar 2026 yılına dair beklentilerini karamsarlıkla dile getirdi. Bir yurttaş, "2026 yılında ekonomik kriz var. Etiketlerdeki fiyatlarda uçuş bekliyoruz. Dershane fiyatlarında uçuş bekliyoruz. Öyle büyük bir mutluluk değil, sadece biraz huzur istiyoruz" dedi.

Ekonominin ve toplumsal ruh halinin insanları yorduğunu belirten bir başka vatandaş ise, "2026'dan tek bir beklentim var; kaygısız ve sağlıklı yaşamak. Sürekli değişen ekonomi, sağlık sorunları, mutsuzluk… Daha dengeli, daha sakin bir hayat istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Barış, huzur ve iş istiyoruz"

Yeni yıl temennisini daha toplumsal bir çerçevede dile getiren bir vatandaş, "2026'nın ülkemize barış ve huzur getirmesini istiyorum. Gençlerin işsizlik sorunu bitsin, kiralar düşsün. Millet evine ekmek götürsün artık. Ölümlü dünya, kimse öbür dünyaya bir şey götürmüyor. 2026 iyilik yılı olsun, paylaşım yılı olsun" dedi.

6 Şubat depremlerinin etkisinin hala çok güçlü olduğunu belirten vatandaşlar, kentin fiziki ve ruhsal olarak toparlanamadığını dile getirdi. Bir vatandaş, "Kiralar çok yüksek, ulaşıma para yetmiyor. Gençler olarak çok sıkıntı çekiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir başka yurttaş ise 2026'nın kendileri için çok parlak geçeceğini düşünmediğini bildirerek, "Daha kötüye gideceğini düşünüyorum. Çünkü ekmek teknelerimizi dağıtmaya çalışıyorlar. Kiralık dükkan yok, olsa da ateş pahası. AFAD'ın ve Emlak Konut'un yaptığı yerler daha teslim edilmedi. Adıyaman harabe, her yer inşaat. Bayağı sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Bir başka yurttaş, "Gidişat iyi değil. 2026'da daha refah bir yaşam istiyoruz ama şu an gördüğümüz tablo bunu vermiyor" ifadelerini kullandı.