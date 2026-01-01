Haberler

Adıyaman'da 2026 yılınının ilk bebeği "Rüya" oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'da Gamze ve Muhammet Mustafa Bozkurt çiftinin ilk çocuğu Rüya, yılın ilk dakikalarında sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Anne Gamze Bozkurt, hissettiği mutluluğu tarif edilemez olarak tanımladı.

Adıyaman'da, 2026 yılının ilk bebeği "Rüya Bozkurt" oldu.

Gamze ve Muhammet Mustafa Bozkurt çiftinin ilk çocuğu olan Rüya, 2026 yılının ilk dakikalarında 3 kilo 350 gram ağırlığında doğdu. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğumu gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Alper Solmaz, anne ve bebeğini serviste ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Solmaz, hastanın sağlıklı bir şekilde yavrusuna kavuştuğunu ve doğumun saat 00.05'te gerçekleştiğini belirtti.

Oldukça mutlu ve heyecanlı olduğunu vurgulayan anne Gamze Bozkurt, "Tarif edilemeyecek kadar güzel mutluyum ve çok huzurluyum. Çok şükür sağlıkla dünyaya geldi. İlk heyecan, ilk mutluluğum. Tarifsiz bir mutluluk yaşıyorum, çok heyecanlıyım. Çok şükür sağlıkla geldi" dedi.

Baba Muhammet Mustafa Bozkurt ise çok mutlu olduklarını belirterek, tarifsiz bir duygu olduğunu ifade etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Büyük çekilişin sonuçları belli oldu! İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar

İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yusuf Güney'in uyuşturucu testi pozitif çıktı

Yusuf Güney'in uyuşturucu test sonucu belli oldu
Fenerbahçe sezon sonu seçime gidiyor! Saran: Görevimi yarım bırakmayacağım

Sadettin Saran açıkladı: Fenerbahçe seçime gidiyor
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Futbolda 2025, Luis Enrique'nin yılı oldu

Bu adamı kim durduracak?
Yusuf Güney'in uyuşturucu testi pozitif çıktı

Yusuf Güney'in uyuşturucu test sonucu belli oldu
Vitor Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle

Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle
Kadın hakime sevgili dayağı! Adliye lojmanını bastı, öldüresiye dövdü

Kadın hakime lojmanda dehşeti yaşattı