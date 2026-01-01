Adıyaman'da 2026 yılınının ilk bebeği "Rüya" oldu

Adıyaman'da, 2026 yılının ilk bebeği "Rüya Bozkurt" oldu.

Gamze ve Muhammet Mustafa Bozkurt çiftinin ilk çocuğu olan Rüya, 2026 yılının ilk dakikalarında 3 kilo 350 gram ağırlığında doğdu. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğumu gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Alper Solmaz, anne ve bebeğini serviste ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Solmaz, hastanın sağlıklı bir şekilde yavrusuna kavuştuğunu ve doğumun saat 00.05'te gerçekleştiğini belirtti.

Oldukça mutlu ve heyecanlı olduğunu vurgulayan anne Gamze Bozkurt, "Tarif edilemeyecek kadar güzel mutluyum ve çok huzurluyum. Çok şükür sağlıkla dünyaya geldi. İlk heyecan, ilk mutluluğum. Tarifsiz bir mutluluk yaşıyorum, çok heyecanlıyım. Çok şükür sağlıkla geldi" dedi.

Baba Muhammet Mustafa Bozkurt ise çok mutlu olduklarını belirterek, tarifsiz bir duygu olduğunu ifade etti. - ADIYAMAN