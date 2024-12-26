Adıyaman'da 2024 Yılı Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Adıyaman Valiliği'nde 2024 yılına ilişkin çalışmaların ele alındığı "Mülki İdare Amirleri Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Vali Varol başkanlığında düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcıları ile ilçe kaymakamları katıldı. Toplantıda, 2024 yılında devam eden ve hizmete sunulan yatırımların kapsamlı bir değerlendirmesi yapılırken, Adıyaman'ın ilçe ve köyleriyle birlikte yeniden imar ve inşası sürecinde kaydedilen ilerlemeler masaya yatırıldı. Ayrıca ilçe bazlı yatırım programları ile 2025 yılı yatırım ve planlamalarına yönelik görüş ve öneriler de ele alındı.

Katılımcılar, bugüne kadar yürütülen çalışmaların verimliliği ve önümüzdeki dönemde planlanan projelerin hayata geçirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulundu. - ADIYAMAN