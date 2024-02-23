Adıyaman Besni İlçe Devlet Hastanesi'ne 4 yeni uzman doktor ataması yapıldı
Sağlık Bakanlığı tarafından Besni İlçe Devlet Hastanesi'ne 4 yeni uzman doktor ataması yapıldı. Atamalar enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile bir radyoloji uzmanı olmak üzere gerçekleştirildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından Adıyaman Besni İlçe Devlet Hastanesi'ne 4 yeni uzman doktor ataması yapıldı.
Sağlık Bakanlığı 115. Dönem Devlet Hizmet Yükümlüğü kurası kapsamında münhal doktor kadrosu atamaları kapsamında Besni'ye 4 yeni uzman doktor ataması yapıldı. Besni İlçe Sağlık Müdürlüğü enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile bir radyoloji uzmanı olmak üzere toplamda 4 doktor ataması yapıldığını duyurdu. - ADIYAMAN