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Adıyaman Besni'de velilere kumar bağımlılığı, öğrencilere teknoloji eğitimi verildi

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Adıyaman Besni'de velilere kumar bağımlılığı, öğrencilere teknoloji eğitimi verildi
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde velilere sanal kumar bağımlılığı, öğrencilere bilinçli teknoloji ve medya kullanımı eğitimi verildi. Eğitimle velilerin bağımlılıkları önlemede bilinçli hareket etmesi, öğrencilerin teknolojiyi güvenli ve kontrollü kullanması amaçlandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde öğrenci velilerine sanal kumar bağımlılığıyla mücadele, öğrencilere ise bilinçli teknoloji ve medya kullanımı konularında eğitim verildi.

Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Sarıkaya İlkokulu ve Sarıkaya Ortaokulunda eğitim çalışması gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında Sarıkaya İlkokulunda öğrenim gören öğrencilerin velilerine yönelik "Sanal Kumar Bağımlılığı ile Mücadele" eğitimi düzenlendi. Sarıkaya Ortaokulu öğrencilerine ise "Bilinçli Teknoloji ve Medya Kullanımı" konusunda bilgilendirme yapıldı.

Velilere yönelik eğitimde sanal kumar bağımlılığı konusunda farkındalık oluşturulması ve ailelerin bu tür bağımlılıkların önlenmesinde bilinçli hareket etmelerinin desteklenmesi amaçlandı. Öğrencilere verilen eğitimde ise teknolojinin ve medyanın güvenli, bilinçli ve kontrollü kullanılması üzerinde duruldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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