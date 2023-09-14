Adıyaman Belediyesinden üniversiteyi kazanan öğrencilere destek

Adıyaman Belediyesi, üniversite sınavını kazanan tüm öğrencilere maddi yardımda bulunacak.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman merkez ve merkeze bağlı köylerde ikamet edip, 2023 yılı YKS sınavında başarılı olarak herhangi bir lisans veya ön lisans programına yerleşmiş olan öğrencilere bir defaya mahsus olarak yol ve kayıt yardımı adı altında nakdi yardım yapılacağını müjdeledi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, üniversite öğrencilerine yönelik yapılacak yardımla ilgili yaptığı açıklamada, "Öncelikle üniversiteyi kazanan tüm öğrencilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Tabi bu arada depremde vefat eden başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm şehitlerimize Allahtan rahmet, ailelerine baş sağlığı diliyorum. Bugün örneklik teşkil edecek şekilde bir ilki gerçekleştiriyoruz. Tüm üniversite öğrencilerine, özel üniversite ve 2 yıllık bölümler de dahil olmak üzere tüm öğrencilerimize maddi yardımda bulunuyoruz. Sıralama da ilk 10 bine giren öğrencilerimize 6 bin TL, 10 ile 20 bin arasındaki öğrencilere 4 bin TL, 20 ile 30 bin arasındaki öğrencilere 3 bin TL olmak üzere geriye kalan ve herhangi bir örgün bölüme kayıt yapan her öğrenciye de 2 bin TL maddi yardımda bulunuyoruz. Tekrar başarılar dileyerek tebrik ediyorum. Kazasız belasız yolları bahtları açık olsun, şehrimize ve ülkemize hayırlı evlatlar olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum" diye konuştu.

Yetkiler ise üniversite öğrencilerine yapılacak yol ve kayıt yardımı için arananlar şartları şu şekilde belirtti, 2023-2024 öğrenimi için üniversiteyi bu yıl kazanmış olmaları, kazandığı üniversiteye bu yıl kaydını yapmış olmaları, üniversitelerine kayıt yapmış olmaları, örgün eğitim veren üniversitelere kayıt yapmış olmaları (Açık öğretim hariç), merkez ilçe ve merkeze bağlı köylerde ikamet etmeleri şartlarının olması gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, son başvuru tarihinin 15 Ekim olduğunu belirterek, bu tarihe kadar başvuruların internet üzerinden " https://başvuru.adiyaman.bel.tr " adresinden yapılacağını dile getirdi. - ADIYAMAN